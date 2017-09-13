Асенсио не сыграет с АПОЭЛом по удивительной причине

Теги марко асенсиозинедин зиданапоэлреал мадрид

Асенсио не сыграет с АПОЭЛом по удивительной причинеВингер мадридского "Реала" Марко Асенсио не сыграет в сегодняшнем поединке группового этапа Лиги Чемпионов против кипрского АПОЭЛа по удивительной причине.

Так, еще вчера главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан на предматчевой пресс-конференции заявил: "Он имеет боли в ноге, которые не позволяют ему принять участие в игре". Сегодня же издание sport.es сообщило, что боли футболиста были спровоцированы проблемами, которые возникли у него после неудачного удаления волос на ноге.

Напомним, Зидан уже определился с заявкой на сегодняшний матч. | soccernews.ru

комментарии
Flamenco

причина в другом! Если бы заявили Асенсио, тогда Кристина бы сосала у Асенсио!

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Петух

ебать травма!!!

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