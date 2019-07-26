Асенсио обратился к болельщикам "Реала"

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Асенсио обратился к болельщикам "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио написал в инстаграме обращение для болельщиков королевского клуба.

"Я начинал сезон с новыми надеждами и заботился о каждой мелочи в своей подготовке, чтобы ближайший год стал отличным как для фанатов команды, так и для меня самого. Но в самые важные моменты жизни вы можете неожиданно испытать на себе удар судьбы, и всё может поменяться. Трудно принять происходящее в эти дни, но я получил для себя новый вызов. Я все ещё верю, что это будет отличный сезон", - отметил Асенсио.

Напомним, что у испанца диагностирован разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.

Сроки восстановления футболиста станут известны после операции. Ожидается, что они составят 6-9 месяцев.

Не пропустите: Стало известно, когда Асенсио будет прооперирован. | http://soccernews.ru
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