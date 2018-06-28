Асенсио определился с будущим в "Реале"

Теги марко асенсиоиспанияреал мадрид

Асенсио определился с будущим в "Реале"Полузащитник "Реала" Марко Асенсио не будет покидать клуб в межсезонье.

По данным прессы, в слугах 22-летнего игрока сборной Испании был заинтересован "Ливерпуль", который предложил за него 180 миллионов евро. Источник сообщает, что мадридцы не планируют расставаться с Асенсио.

Контракт Асенсио с "Реалом" рассчитан до 2023 года.

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