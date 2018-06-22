Асенсио определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Теги реал мадридчелсимарко асенсио

Асенсио определился с приоритетным местом продолжения карьерыВингер мадридского "Реала" Марко Асенсио определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры, информирует испанская пресса.

Так, 22-летний игрок уведомил свой клуб о том, что этим летом он будет готов сменить команду, если не получит гарантий относительно получения стабильной игровой практики на "Сантьяго Бернабеу" в новом сезоне. При этом предпочтительным для себя вариантом футболист видит переход в лондонский "Челси".

Напомним, "Реал" заинтересовался одним из открытий Чемпионата Мира в России. | soccernews.ru

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