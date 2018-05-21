Асенсио определился с приоритетным вариантом продолжения своей карьеры

Теги марко асенсиореал мадрид

Асенсио определился с приоритетным вариантом продолжения своей карьерыВингер мадридского "Реала" Марко Асенсио определился с приоритетным вариантом продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям испанской прессы, следующий сезон 22-летний игрок предпочитает снова начать на "Сантьяго Бернабеу". Однако он намерен следить внимательно за действиями своего клуба на трансферном рынке. В частности, если "сливочные" приобретут на его позицию звездного футболиста, он будет готов рассмотреть варианты со сменой команды.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 52 матчах за "Реал".

Напомним, Роналду хочет видеть в "Реале" Дибалу. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: дортмундская "Боруссия" представила нового главного тренера

Официально: дортмундская "Боруссия" представила нового главного тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов