Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио определился с приоритетным вариантом продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям испанской прессы, следующий сезон 22-летний игрок предпочитает снова начать на "Сантьяго Бернабеу". Однако он намерен следить внимательно за действиями своего клуба на трансферном рынке. В частности, если "сливочные" приобретут на его позицию звездного футболиста, он будет готов рассмотреть варианты со сменой команды.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 52 матчах за "Реал".

Напомним, Роналду хочет видеть в "Реале" Дибалу. | soccernews.ru