Асенсио определился со своим будущим

Теги реал мадридмарко асенсио

Асенсио определился со своим будущим

Фото: инстаграм Марко Асенсио/Автор неизвестен

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио заявил, что он хочет остаться в мадридском клубе.

"Я надеюсь остаться в "Реале". Я хочу стать легендой клуба и помогать ему выигрывать трофеи. Я являюсь фанатом "Реала" с детства", - приводит слова Асенсио Football Espana.

25-летний Асенсио выступает за "Реал" с 2015 года. Всего он провел за королевский клуб 286 матчей во всех турнирах, забил 48 голов и отдал 46 результативных передач. Двукратный чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании, двукратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, трехкратный победитель клубного чемпионата мира.

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