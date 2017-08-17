Асенсио открыл счет в матче с "Барселоной"

Теги марко асенсиобарселонареал мадрид

Асенсио открыл счет в матче с "Барселоной"В ответном матче за Суперкубок Испании между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной" счет был открыт уже на четвертой минуте. Автором гола стал вингер хозяев Марко Асенсио.

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