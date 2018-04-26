Асенсио: "Ответный матч с "Баварией" получится таким же или даже сложнее"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио подвел итоги первого матча полуфинала Лиги Чемпионов против "Баварии" (2:1).

Напомним, что хавбек забил победный мяч своей команды.

"Я доволен тем, как сложился матч. Мы понимали, что будет тяжело, но в итоге добились небольшого преимущества, это очень важно.

Знали, что «Бавария» очень сильна, что в определенные периоды они будут доминировать на поле, но мы понимали, как это перетерпеть и потом забить. Ответный матч на "Сантьяго Бернабеу" получится таким же или даже сложнее.

Похвала в мой адрес говорит о том, что я на правильном пути. Мне нужно продолжать в том же духе. Сейчас уже нужно думать о чемпионате и ответной игре", – сказал Асенсио. | soccernews.ru