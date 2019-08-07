Асенсио перенес операцию и пропустит весь сезон
Травмированный полузащитник "Реала" Марко Асенсио перенес операцию на передней крестообразной связке и боковом мениске левого колена, сообщает официальный сайт клуба.
Сроки восстановления игрока составят 7-9 месяцев. Эту травму хавбек получил в матче Международного кубка чемпионов против лондонского "Арсенала".
23-летний Асенсио выступает за "Реал" с 2015 года. Всего он провел за королевский клуб 135 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|38
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|Валенсия
|38
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|Севилья
|38
|59
|7
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|38
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|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
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|47
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|38
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|Вильярреал
|38
|44
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|Леванте
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|16
|Реал Вальядолид
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|Сельта Виго
|38
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|Жирона
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|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32