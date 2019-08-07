Асенсио перенес операцию и пропустит весь сезон

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Асенсио перенес операцию и пропустит весь сезон
Травмированный полузащитник "Реала" Марко Асенсио перенес операцию на передней крестообразной связке и боковом мениске левого колена, сообщает официальный сайт клуба.

Сроки восстановления игрока составят 7-9 месяцев. Эту травму хавбек получил в матче Международного кубка чемпионов против лондонского "Арсенала".

23-летний Асенсио выступает за "Реал" с 2015 года. Всего он провел за королевский клуб 135 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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