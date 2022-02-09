Асенсио поделился мнением о вероятном переходе в "Реал" Мбаппе и Холанда

Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

Испанский атакующий хавбек мадридского "Реала" Марко Асенсио поделился мнением о возможных переходах в королевский клуб нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

– Переход Мбаппе или Холанда – хороший знак для такого футболиста твоего амплуа, которого Анчелотти считает топ-игроком в схеме 4-3-3?

– Сначала нужно увидеть, перейдут ли они. По окончании сезона мы на это посмотрим. Я концентрируюсь на себе и на том, что сейчас происходит в команде. Лучшие всегда переходят в "Реал" и я готов играть здесь с кем угодно.

– Хотел бы ты, чтобы Мбаппе перешел? В следующий вторник вы сыграете друг против друга. Хотел бы ты, чтобы он стал твоим партнером в следующем году?

– Я хотел бы играть с лучшими. Мбаппе – игрок, который многое показал и надеется перейти сюда. Если он перейдет, буду очень рад разделить с ним раздевалку, мы прекрасно поладим, – сказал Асенсио в интервью программе El Larguero.

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