Асенсио получил предложение от английского гранда

Теги реал мадридманчестер ситимарко асенсио

Асенсио получил предложение от английского грандаВингер мадридского "Реала" Марко Асенсио может перебраться в английскую Премьер-Лигу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 21-летний футболист получил заманчивое предложение от "Манчестер Сити", которое он вполне готов будет принять следующим летом, если в текущем сезоне он станет стабильным игроком стартового состава в своей команде.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" не собирается продавать Бэйла. | soccernews.ru

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