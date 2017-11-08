Асенсио получил предложение от английского гранда

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио может перебраться в английскую Премьер-Лигу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 21-летний футболист получил заманчивое предложение от "Манчестер Сити", которое он вполне готов будет принять следующим летом, если в текущем сезоне он станет стабильным игроком стартового состава в своей команде.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" не собирается продавать Бэйла. | soccernews.ru