Асенсио получил предложения от трёх топ-клубов

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Асенсио получил предложения от трёх топ-клубов

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио пользуется спросом среди европейских топ-клубов, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, у 22-летнего испанца есть предложения от "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Баварии", которые готовы купить его следующим летом.

Впрочем, "Реал" надеется сохранить Асенсио. В этом сезоне перспективный полузащитник сыграл за "сливочных" 33 матча, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

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