Асенсио получил травму и рискует пропустить ближайшие матчи сборной Испании

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио выбыл из строя из-за травмы икроножной мышцы, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, 23-летний футболист получил повреждение на тренировке сборной Испании. Сроки его восстановления пока неизвестны.

Напомним, что "Фурия Роха" 23 марта дома сыграет с Норвегией, а 26 марта - на выезде с Мальтой. Оба матча пройдут в рамках квалификации Евро-2020.

В текущем сезоне Асенсио сыграл за "Реал" 36 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

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