Асенсио поставил Пересу ультиматум

Теги реал мадридмарко асенсиофлорентино перес

Асенсио поставил Пересу ультиматумВингер мадридского "Реала" Марко Асенсио поставил президенту своего клуба Флорентино Пересу ультиматум.

Так, по сведениям испанской прессы, 22-летний игрок предупредил босса королевского клуба, что ближайшим летом он будет готов сменить команду, если "сливочные" подпишут на его позицию звездного игрока.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи в 47 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" получил несколько предложений по Бэйлу. | soccernews.ru

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