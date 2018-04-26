Асенсио поставил Пересу ультиматум

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио поставил президенту своего клуба Флорентино Пересу ультиматум.

Так, по сведениям испанской прессы, 22-летний игрок предупредил босса королевского клуба, что ближайшим летом он будет готов сменить команду, если "сливочные" подпишут на его позицию звездного игрока.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи в 47 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" получил несколько предложений по Бэйлу. | soccernews.ru