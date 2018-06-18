Асенсио поставил "Реалу" ультиматум

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио поставил своему клубу ультиматум, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 22-летний игрок поставил руководство "сливочных" в известность, что в случае, если этим летом на "Сантьяго Бернабеу" переберется форвард ПСЖ Неймар, он будет готов сменить команду. Асенсио опасается, что с приходом бразильца у него не будет реальных шансов закрепиться в основном составе "Реала".

Напомним, Милинкович-Савич намерен отклонить предложение "Реала". | soccernews.ru