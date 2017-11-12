Асенсио поставил ультиматум Пересу

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио поставил ультиматум президенту своего клуба Флорентино Пересу.

Так, по информации испанской прессы, 21-летний футболист поставил в известность босса "сливочных" о том, что он будет готов сменить команду в случае, если следующим летом на его позицию будет приобретен Эден Азар из лондонского "Челси".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется Асенсио. | soccernews.ru