Асенсио поставил ультиматум Пересу

Теги марко асенсиореал мадридфлорентино пересчелсиэден азар

Асенсио поставил ультиматум ПересуВингер мадридского "Реала" Марко Асенсио поставил ультиматум президенту своего клуба Флорентино Пересу.

Так, по информации испанской прессы, 21-летний футболист поставил в известность босса "сливочных" о том, что он будет готов сменить команду в случае, если следующим летом на его позицию будет приобретен Эден Азар из лондонского "Челси".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется Асенсио. | soccernews.ru

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