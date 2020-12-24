Асенсио прервал 19-матчевую серию без голевых действий

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио помог команде победить "Гранаду" (2:0), отдав ассист на Каземиро.

Как сообщает Opta, у испанца первое голевое действие в составе "сливочных" за последние 20 матчей.

Это худшая серия Асенсио за время его выступлений за королевский клуб.

Атакующий полузащитник не приносил "Реалу" забитых мячей с 19 июля, когда он отличился в матче 38-го тура Примеры против "Леганеса" (2:2).

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