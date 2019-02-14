Асенсио принес победу "Реалу" над "Аяксом" в Лиге Чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов амстердамский "Аякс" на своем поле проиграл мадридскому "Реалу" сыграли вничью со счетом 1:2.

В первой половине встречи хозяева забили гол, но он был отменен после применения системы VAR. Во втором тайме счет открыл Карим Бензема, но затем положение уравнял Хаким Зийех. Победу "Реалу" в концовке встречи принес Марко Асенсио.

Ответный матч пройдет в Мадриде 5 марта.

"Аякс" Нидерланды – "Реал" Испания - 1:2 (0:1)

Голы: Бензема, 60 - 0:1, Зийех, 75 -1:1, Асенсио, 87 - 1:2

"Аякс": Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, ван де Бек, Зиеш, Нерес, де Йонг, Тадич, Шене (Дольберг, 73).

"Реал": Куртуа, Начо, Регилон, Карвахаль, Рамос, Кроос, Каземиро, Бэйл (Васкес, 61), Модрич, Винисиус Жуниор (Диас, 81), Бензема (Асенсио, 73).

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