Асенсио принес победу "Реалу" над "Аяксом" в Лиге Чемпионов

2 Теги реал мадридаякс

Асенсио принес победу "Реалу" над "Аяксом" в Лиге Чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов амстердамский "Аякс" на своем поле проиграл мадридскому "Реалу" сыграли вничью со счетом 1:2.

В первой половине встречи хозяева забили гол, но он был отменен после применения системы VAR. Во втором тайме счет открыл Карим Бензема, но затем положение уравнял Хаким Зийех. Победу "Реалу" в концовке встречи принес Марко Асенсио.

Ответный матч пройдет в Мадриде 5 марта.

"Аякс" Нидерланды – "Реал" Испания - 1:2 (0:1)
Голы: Бензема, 60 - 0:1, Зийех, 75 -1:1, Асенсио, 87 - 1:2

"Аякс": Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, ван де Бек, Зиеш, Нерес, де Йонг, Тадич, Шене (Дольберг, 73).

"Реал": Куртуа, Начо, Регилон, Карвахаль, Рамос, Кроос, Каземиро, Бэйл (Васкес, 61), Модрич, Винисиус Жуниор (Диас, 81), Бензема (Асенсио, 73).

Не пропустите: Винисиус установил рекорд "Реала". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Победа что называется на классе. Не думаю что в ответке, Аякс будем таким же прытким. Особенно учитывая то, как их потушили, когда они выпрыгивали из штанов. С нынешним Реалом, может случиться что угодно, но надеюсь, что четверть финал от нас не уйдет. Рамос это большая потеря конечно. Hala Madrid!

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zenden 1985
zenden 1985

Спасибо футболистам Аякса за игру, неплохо сегодня отвозили мадридцев. Аякс сегодня был сильнее, жаль, что проиграли.. Нервы ни к черту, нельзя мне такие матчи смотреть(

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