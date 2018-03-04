Асенсио принял решение по своему будущему

Теги марко асенсиореал мадридзинедин зидан

Асенсио принял решение по своему будущемуВингер мадридского "Реала" Марко Асенсио принял решение по своему будущему, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 22-летний игрок будет готов покинуть королевский клуб уже ближайшим летом, если с командой продолжит работать ее главный тренер Зинедин Зидан. Перспективный футболист уверен, что при французском специалисте он не сможет получать стабильную игровую практику, поэтому лучшим выходом для себя в таком случае он определил смену клубной прописки.

Напомним, в "Реале" определили пять альтернатив Бэйлу. | soccernews.ru

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