Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио принял решение по своему будущему, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 22-летний игрок будет готов покинуть королевский клуб уже ближайшим летом, если с командой продолжит работать ее главный тренер Зинедин Зидан. Перспективный футболист уверен, что при французском специалисте он не сможет получать стабильную игровую практику, поэтому лучшим выходом для себя в таком случае он определил смену клубной прописки.

Напомним, в "Реале" определили пять альтернатив Бэйлу. | soccernews.ru