Асенсио признан лучшим молодым игроком мира по версии L’Equipe

Французское издание L’Equipe опубликовало рейтинг лучших молодых игроков мира. В список включены футболисты в возрасте до 21 года. Топ-50 выглядит следующим образом:

1. Марко Асенсио ("Реал");

2. Деле Алли ("Тоттенхэм");

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ);

4. Усман Дембеле ("Барселона");

5. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан");

6. Габриэл Жезус ("Манчестер Сити");

7. Лерой Сане ("Манчестер Сити");

8. Кингсли Коман ("Бавария");

9. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед");

10. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг");

11. Кристиан Пулишич ("Боруссия Д");

12. Каспер Дольберг ("Аякс");

13. Юлиан Брандт ("Байер");

14. Джонатан Та ("Байер");

15. Дани Себальос ("Реал");

16. Юри Тилеманс ("Монако");

17. Бенджамин Хенрикс ("Байер");

18. Франк Кессье ("Милан");

19. Давинсон Санчес ("Тоттенхэм");

20. Патрик Шик ("Рома");

21. Малком ("Бордо");

22. Кристиан Павон ("Бока Хуниорс");

23. Кай Хавертц ("Байер");

24. Амаду Диавара ("Наполи");

25. Алекс Ивоби ("Арсенал");

26. Андреас Кристенсен ("Челси");

27. Мусса Дембеле ("Селтик");

28. Тео Эрнандес ("Реал");

29. Келечи Ихеаначо ("Лестер");

30. Ренату Санчеш ("Суонси");

31. Хесус Вальехо ("Реал");

32. Альбан Лафон ("Тулуза");

33. Себастьян Дриусси ("Зенит");

34. Маттейс де Лигт ("Аякс");

35. Лоренцо Пеллегрини ("Рома");

36. Уилфрид Ндиди ("Лестер");

37. Киран Тирни ("Селтик");

38. Махмуд Дауд ("Боруссия Д");

39. Мануэль Локателли ("Милан");

40. Карлос Солер ("Валенсия");

41. Диогу Жота ("Вулверхемптон");

42. Лукас Эрнандес ("Атлетико");

43. Нико Эльведи ("Боруссия М");

44. Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад");

45. Чаглар Сеюнджю ("Фрайбург");

46. Эммануэль Маммана ("Зенит");

47. Энес Унал ("Вильярреал");

48. Надим Амири ("Хоффенхайм");

49. Андре Онана ("Аякс");

50. Мойзе Кин ("Верона").

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