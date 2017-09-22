Асенсио признан лучшим молодым игроком мира по версии L’Equipe
Французское издание L’Equipe опубликовало рейтинг лучших молодых игроков мира. В список включены футболисты в возрасте до 21 года. Топ-50 выглядит следующим образом:
1. Марко Асенсио ("Реал");
2. Деле Алли ("Тоттенхэм");
3. Килиан Мбаппе (ПСЖ);
4. Усман Дембеле ("Барселона");
5. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан");
6. Габриэл Жезус ("Манчестер Сити");
7. Лерой Сане ("Манчестер Сити");
8. Кингсли Коман ("Бавария");
9. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед");
10. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг");
11. Кристиан Пулишич ("Боруссия Д");
12. Каспер Дольберг ("Аякс");
13. Юлиан Брандт ("Байер");
14. Джонатан Та ("Байер");
15. Дани Себальос ("Реал");
16. Юри Тилеманс ("Монако");
17. Бенджамин Хенрикс ("Байер");
18. Франк Кессье ("Милан");
19. Давинсон Санчес ("Тоттенхэм");
20. Патрик Шик ("Рома");
21. Малком ("Бордо");
22. Кристиан Павон ("Бока Хуниорс");
23. Кай Хавертц ("Байер");
24. Амаду Диавара ("Наполи");
25. Алекс Ивоби ("Арсенал");
26. Андреас Кристенсен ("Челси");
27. Мусса Дембеле ("Селтик");
28. Тео Эрнандес ("Реал");
29. Келечи Ихеаначо ("Лестер");
30. Ренату Санчеш ("Суонси");
31. Хесус Вальехо ("Реал");
32. Альбан Лафон ("Тулуза");
33. Себастьян Дриусси ("Зенит");
34. Маттейс де Лигт ("Аякс");
35. Лоренцо Пеллегрини ("Рома");
36. Уилфрид Ндиди ("Лестер");
37. Киран Тирни ("Селтик");
38. Махмуд Дауд ("Боруссия Д");
39. Мануэль Локателли ("Милан");
40. Карлос Солер ("Валенсия");
41. Диогу Жота ("Вулверхемптон");
42. Лукас Эрнандес ("Атлетико");
43. Нико Эльведи ("Боруссия М");
44. Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад");
45. Чаглар Сеюнджю ("Фрайбург");
46. Эммануэль Маммана ("Зенит");
47. Энес Унал ("Вильярреал");
48. Надим Амири ("Хоффенхайм");
49. Андре Онана ("Аякс");
50. Мойзе Кин ("Верона").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|13
|2
|Манчестер Юнайтед
|5
|13
|3
|Челси
|5
|10
|4
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|5
|Тоттенхэм
|5
|8
|6
|Хаддерсфилд Таун
|5
|8
|7
|Бернли
|5
|8
|8
|Ливерпуль
|5
|8
|9
|Саутгемптон
|5
|8
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Уотфорд
|5
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Сток Сити
|5
|5
|14
|Суонси Сити
|5
|5
|15
|Лестер Сити
|5
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|18
|Эвертон
|5
|4
|19
|Борнмут
|5
|3
|20
|Кристал Пэлас
|5
|0