Асенсио прокомментировал продление контракта с "Реалом"

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио прокомментировал продление контракта с королевским клубом.

"Это очень важный день для меня. Продление контракта с крупнейшим клубом мира - это предмет гордости. Прошлый сезон был великолепным, и я много прогрессировал. Зидан знает, как использовать меня. У меня есть личные цели, и одна из них - получать много игрового времени. Но я понимаю, что тренеру надо распределить время между всеми, ведь мы одна команда. Получить похвалу от Криштиану Роналду - это удовольствие. Однако я не думаю о "Золотом мяче", потому что я молод, и всё случится, когда наступит время" - цитирует 21-летнего футболиста Marca.

Напомним, что Асенсио продлил контракт с "Реалом" до лета 2023 года.

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