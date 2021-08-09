Асенсио прокомментировал участие в Олимпиаде

Теги олимпийские игрыреал мадридиспаниямарко асенсио

Асенсио прокомментировал участие в ОлимпиадеФото: инстаграм Асенсио/Автор неизвестен

Футболист мадридского "Реала" и олимпийской сборной Испании Марко Асенсио поделился эмоциями после участия на Олимпиаде, где его команда заняла второе место, проиграв в финале сборной Бразилии (2:1).

"Это был очень полезный и захватывающий опыт — иметь возможность разделить Олимпийские игры с другими спортсменами. Я хочу поздравить всех, кто нас поддерживал. Мы были замечательной семьей, и мы будем ценить ее на протяжении многих лет", — сказал Асенсио.

Также не пропустите: Йович намерен завоевать место в составе "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов