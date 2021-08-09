Асенсио прокомментировал участие в Олимпиаде

Фото: инстаграм Асенсио/Автор неизвестен

Футболист мадридского "Реала" и олимпийской сборной Испании Марко Асенсио поделился эмоциями после участия на Олимпиаде, где его команда заняла второе место, проиграв в финале сборной Бразилии (2:1).

"Это был очень полезный и захватывающий опыт — иметь возможность разделить Олимпийские игры с другими спортсменами. Я хочу поздравить всех, кто нас поддерживал. Мы были замечательной семьей, и мы будем ценить ее на протяжении многих лет", — сказал Асенсио.

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