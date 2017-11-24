Асенсио пропустит ближайшие матчи "Реала"

Хавбек "Реала" Марко Асенсио повредил тазобедренный сустав.

Как сообщает Marca, футболист пропустит около 10 дней. Таким образом, Асенсио не сыграет против "Малаги" и "Атлетика" в Примере, а также не поможет команде в матче Кубка Испании против "Фуэнлабрады".

В текущем сезоне Асенсио провел 17 матчей, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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