Асенсио прояснил ситуацию со своим будущим

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио, которого слухи активно связывали с лондонским "Челси" и "Манчестер Юнайтед", прояснил ситуацию со своим будущим.

"Я приехал в Мадрид, чтобы остаться здесь надолго и забить много голов", - приводит слова 22-летнего игрока "сливочных" goal.com.

В нынешнем сезоне Асенсио отметился 10 результативными ударами и 5 ассистами в 37 матчах за "Реал".

Напомним, в "Реале" убеждают Бэйла вернуться в АПЛ. | soccernews.ru