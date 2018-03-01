Асенсио прояснил ситуацию со своим будущим

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Асенсио прояснил ситуацию со своим будущимВингер мадридского "Реала" Марко Асенсио, которого слухи активно связывали с лондонским "Челси" и "Манчестер Юнайтед", прояснил ситуацию со своим будущим.

"Я приехал в Мадрид, чтобы остаться здесь надолго и забить много голов", - приводит слова 22-летнего игрока "сливочных" goal.com.

В нынешнем сезоне Асенсио отметился 10 результативными ударами и 5 ассистами в 37 матчах за "Реал".

Напомним, в "Реале" убеждают Бэйла вернуться в АПЛ. | soccernews.ru

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