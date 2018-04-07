Асенсио: "Рамос всегда дает мне советы по поводу возникающих проблем"

Вингер "Реала" Марко Асенсио рассказал о помощи от Серхио Рамоса.

"Серхио Рамос мне как старший брат. Он всегда дает мне советы по поводу возникающих проблем. Рамос пришел в "Реал" примерно в том же возрасте, что и я. С момента моего перехода он очень мне помог.

Я всегда тренирую дальние удары. Я работал над сильным ударом в течение нескольких лет. Такие удары очень сложны для голкиперов" - приводит слова Асенсио Marca.

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