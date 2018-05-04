Асенсио рассматривает вариант с уходом из "Реала"
Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио рассматривает вариант со своим уходом ближайшим летом с "Сантьяго Бернабеу".
Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, 22-летний игрок "сливочных" опасается, что по окончанию текущего сезона его клуб может потратить солидные средства на приобретение нового игрока на его позицию. Ввиду этого он вполне может решиться на смену команду, дабы получать стабильную игровую практику.
В нынешнем сезоне Асенсио забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи в 49 матчах за "Реал".
Напомним, "Реал" готов обменять Иско в "Манчестер Сити". | soccernews.ru
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