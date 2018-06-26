Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио рассмотрит предложение "Ливерпуля", информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что обсудить возможность своего переезда на "Энфилд" с "красными" 22-летний игрок "сливочных" будет готов только после завершения Чемпионата Мира в России, когда он будет уже проинформирован о планах на него своего клуба на новый сезон.

Напомним, Перес готов будет продать Асенсио, если ему удастся подписать Неймара. | soccernews.ru