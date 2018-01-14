Асенсио раздумывает над уходом из "Реала"

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Асенсио раздумывает над уходом из "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио раздумывает над уходом из королевского клуба, сообщает испанская пресса.

21-летний футболист недоволен тем, что получает шанс только в проходных матчах или после выхода на замену. Перспективный полузащитник считает, что заслуживает играть чаще и в более ответственных поединках.

Асенсио предупредил руководство "Реала", что если ситуация не изменится, летом он будет требовать трансфер в другой клуб.

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