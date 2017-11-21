Асенсио: "Роналду всегда возвращается к привычной статистике"

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Асенсио: "Роналду всегда возвращается к привычной статистике"

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио выразил уверенность, что его партнёр по команде Криштиану Роналду вскоре снова будет забивать много голов.

"Роналду хорошо выступает. Как и всегда, он полон энтузиазма. Ему не везёт с голами в чемпионате, но Криштиану всегда возвращается к привычной статистике" - цитирует Асенсио Marca.

Напомним, что в текущем розыгрыше Примеры 32-летний Роналду забил всего 1 гол в 8 матчах. 

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