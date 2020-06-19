Асенсио совершил два голевых действия в первом матче после 11-месячного перерыва
Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио стал одним из героев матча 29-го тура Примеры против "Валенсии" (3:0).
24-летний испанец на 74-й минуте вышел на замену и первым же касанием забил гол после прострела Ферлана Менди. Позднее он сделал ещё и ассист на Карима Бензема.
Стоит отметить, что для Асенсио этот матч стал первым за 11 месяцев - он не играл с 24 июля 2019 года из-за разрыва передней крестообразной связки и внешнего мениска левого колена.
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