Асенсио сравнил свою ситуацию с положением Мораты в "Реале"

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио сравнил свою ситуацию с положением, в котором оказался в королевском клубе нынешний форвард лондонского "Челси" Альваро Мората.

"Ситуация с Моратой сильно отличается от моей. Когда он вернулся в Мадрид, он хотел быть важным игроком для команды. Мне же - только 21 год, я только начинаю свою карьеру. Я всегда хочу воспользоваться игровым временем, которое я получаю от тренера - будь то 15-20 минут или выход в стартовом составе. Я могу рассчитывать на свое участие в важных играх в будущем", - цитирует 21-летнего испанца ESPN FC.

Напомним, Асенсио хочет перейти в "Челси". | soccernews.ru