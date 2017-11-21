Асенсио сравнил свою ситуацию с положением Мораты в "Реале"

Теги марко асенсиоальваро моратареал мадрид

Асенсио сравнил свою ситуацию с положением Мораты в "Реале"Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио сравнил свою ситуацию с положением, в котором оказался в королевском клубе нынешний форвард лондонского "Челси" Альваро Мората.

"Ситуация с Моратой сильно отличается от моей. Когда он вернулся в Мадрид, он хотел быть важным игроком для команды. Мне же - только 21 год, я только начинаю свою карьеру. Я всегда хочу воспользоваться игровым временем, которое я получаю от тренера - будь то 15-20 минут или выход в стартовом составе. Я могу рассчитывать на свое участие в важных играх в будущем", - цитирует 21-летнего испанца ESPN FC.

Напомним, Асенсио хочет перейти в "Челси". | soccernews.ru

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