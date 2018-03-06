Асенсио стал самым пасующим игроком "Реала" в первом тайме игры против ПСЖ

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио стал самым пасующим игроком своей команды в первом тайме ответной игры 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Так, лишь одна передача из 28, которые сделал 22-летний футболист королевского клуба на "Парк де Пренс", не нашла своего адресата, что равняется точности в 96,4%. Это лучший показатель среди всех игроков "сливочных".

Напомним, "Реал" еще не проигрывал в ЛЧ с Ковачичем в составе. | soccernews.ru