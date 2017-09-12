Асенсио: "У меня есть деньги, я не перешел бы в ПСЖ"

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио в ближайшее время не намерен покидать свой клуб.

" У меня есть деньги, и я не думаю об уходе . Какая моя стоимость? Она равна сумме отступных в моем контракте. Переход в ПСЖ? Нет, я не ушел бы в ПСЖ. Я очень счастлив здесь ", - приводит слова 21-летнего футболиста FootMercato.

Напомним, Асенсио рассказал о похвале Зидана. | soccernews.ru