Асенсио: "У меня есть деньги, я не перешел бы в ПСЖ"

Теги марко асенсиореал мадридпсж

Асенсио: "У меня есть деньги, я не перешел бы в ПСЖ"Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио в ближайшее время не намерен покидать свой клуб.

"У меня есть деньги, и я не думаю об уходеКакая моя стоимость? Она равна сумме отступных в моем контракте. Переход в ПСЖ? Нет, я не ушел бы в ПСЖ. Я очень счастлив здесь", - приводит слова 21-летнего футболиста FootMercato.

Напомним, Асенсио рассказал о похвале Зидана. | soccernews.ru

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