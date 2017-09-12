Асенсио: "Удивлен тем, что "Барселона" не сумела удержать Неймара"

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Асенсио: "Удивлен тем, что "Барселона" не сумела удержать Неймара"
Полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио заявил, что его удивил уход нападающего Неймара из "Барселоны".

"Я удивлен тем, что "Барселона" не сумела удержать Неймара". Он был важным игроком для команды и это немного странно. Впрочем, это их дело", - приводит слова Асенсио Marca.

Напомним, что 25-летний Неймар этим летом перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро и стал самым дорогим футболистом в истории.

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