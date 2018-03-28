Асенсио: "В сборной Испании жесткая конкуренция"

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Асенсио: "В сборной Испании жесткая конкуренция"
Полузащитник сборной Испании Марко Асенсио рассказал о конкуренции в команде.

"Каждый футболист хочет поехать на Чемпионат Мира. Поэтому в сборной Испании жесткая конкуренция. У тренера огромный выбор из классных игроков. В данный момент все очень хороши, ведь апрель будет важным месяцем не только для каждого лично, но и для клубов", - приводит слова Асенсио Football Espana. 

В последнем товарищеском матче против сборной Аргентины (6:1) 22-летний Асенсио отдал две результативные передачи.

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