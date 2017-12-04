Асенсио вернулся в строй

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Асенсио вернулся в строй

Полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио восстановился после травмы бедра, сообщает официальный твиттер королевского клуба.

21-летний футболист вернулся к тренировкам в общей группе "сливочных". Пока неизвестно, сможет ли он принять участие в ближайшем матче против дортмундской "Боруссии".

В этом сезоне Асенсио сыграл за "Реал" 20 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи.

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