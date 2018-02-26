Асенсио вернулся в строй

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Асенсио вернулся в строй

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио вернулся в строй и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает Marca.

По сведениям издания, 22-летний футболист оставался некоторое время вне игры из-за удаления зуба мудрости. В частности, по этой причине он пропустил субботний поединок Примеры против "Алавеса".

В этом сезоне Асенсио сыграл за "Реал" 36 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.

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