Асенсио вернулся в строй спустя восемь месяцев

Нападающий мадридского "Реала" Марко Асенсио восстановился после травмы колена, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист полностью провел реабилитацию после разрыва передней крестообразной связки и внешнего мениска левого колена. Форвард сможет вернуться к тренировкам, когда завершится карантин из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Напомним, что 24-летний Асенсио получил травму во время предсезонной подготовки в августе и с тех пор на поле не выходил.

Не пропустите: В сеть попали фото формы "Реала" на следующий сезон. | http://soccernews.ru