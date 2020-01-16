Асенсио впервые с июля тренировался на поле

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио продолжает восстанавливаться после серьёзной травмы.

Напомним, что 24 июля в ходе предсезонного матча с "Арсеналом" испанец порвал переднюю крестообразную связку и внешний мениск левого колена.

Как сообщает официальный твиттер королевского клуба, 23-летний футболист впервые за полгода тренировался на газоне.

Точные сроки восстановления Асенсио по-прежнему остаются неизвестными. Не исключено, что игрок пропустит весь текущий сезон.

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