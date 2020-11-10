Асенсио высказался о предстоящем матче сборной Испании с Нидерландами

Форвард сборной Испании Марко Асенсио высказался о предстоящей встрече с Нидерландами в рамках товарищеской игры, а также рассказал, как прошло его восстановление после травмы.

"Хорошие ощущения после травмы. Нужно уже обрести уверенность по ходу игры. У меня есть время и терпение, чтобы достичь наилучшего уровня. Готов на все сто процентов. Доверяю себе и своим возможностям.

Неприятно, когда в клубе не лучшие результаты. Но сейчас я сосредоточен на сборной. Тут другая динамика и я сфокусирован на предстоящих матчах. Для меня этот вызов особенный. Половина моей семьи из Нидерландов", - сказал Асенсио на пресс-конференции.

Завтра, 11 ноября, сборная Испании проведет товарищеский матч с Нидерландами. Начало игры - в 22:45 (мск).

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