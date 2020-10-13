Асенсио высказался о решение Месси остаться в "Барселоне"

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Асенсио высказался о решение Месси остаться в "Барселоне"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио прокомментировал решение аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси остаться в каталонском клубе.

"Мне было все равно, покинет Месси "Барселону" или же останется. Для клуба лучше, что он остался в команде. Мне нравится играть против лучших", - приводит слова Асенсио AS.

Напомним, что 33-летний Месси просил "Барселону" о досрочном расторжении контракта, который действует до лета 2021 года. Впрочем, руководство каталонского клуба отказалось отпускать игрока.

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