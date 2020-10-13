Асенсио высказался о решение Месси остаться в "Барселоне"
Полузащитник "Реала" Марко Асенсио прокомментировал решение аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси остаться в каталонском клубе.
"Мне было все равно, покинет Месси "Барселону" или же останется. Для клуба лучше, что он остался в команде. Мне нравится играть против лучших", - приводит слова Асенсио AS.
Напомним, что 33-летний Месси просил "Барселону" о досрочном расторжении контракта, который действует до лета 2021 года. Впрочем, руководство каталонского клуба отказалось отпускать игрока.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14