Асенсио высказался о своём возвращении на поле после 11-месячного перерыва
Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио поделился эмоциями после матча 29-го тура Примеры против "Валенсии" (3:0).
Напомним, что эта игра стала для испанца первой за 11 месяцев. Он не играл с июля прошлого года из-за серьёзной травмы колена.
24-летний футболист вышел на замену во втором тайме и сумел записать в свой актив гол + ассист.
"Я очень хотел вернуться. Позади многие месяцы усердной работы. Я очень рад вновь играть и забивать, рад победе. У меня сейчас сильные эмоции, чувство удовлетворения. За этим всем стоит большая работа. Самое главное, что я хорошо себя чувствую, мы выиграли и готовы к финишной прямой", - цитирует Асенсио Marca.
Не пропустите: Асенсио совершил два голевых действия в первом матче после 11-месячного перерыва. | http://soccernews.ru
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