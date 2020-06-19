Асенсио высказался о своём возвращении на поле после 11-месячного перерыва

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио поделился эмоциями после матча 29-го тура Примеры против "Валенсии" (3:0).

Напомним, что эта игра стала для испанца первой за 11 месяцев. Он не играл с июля прошлого года из-за серьёзной травмы колена.

24-летний футболист вышел на замену во втором тайме и сумел записать в свой актив гол + ассист.

"Я очень хотел вернуться. Позади многие месяцы усердной работы. Я очень рад вновь играть и забивать, рад победе. У меня сейчас сильные эмоции, чувство удовлетворения. За этим всем стоит большая работа. Самое главное, что я хорошо себя чувствую, мы выиграли и готовы к финишной прямой", - цитирует Асенсио Marca.

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