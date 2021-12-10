Асенсио высказался о возможном уходе из "Реала"

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Асенсио высказался о возможном уходе из "Реала"Фото: инстаграм Асенсио/Автор неизвестен

Испанский хавбек мадридского "Реала" Марко Асенсио поделился мнением о своем возможном уходе из стана "сливочных".

"Иногда бывает тяжело, но моя цель предельно ясна. Задача команды – сделать этот сезон успешным для всех. Я сосредоточен на своей работе и делаю все, что в моих силах.

Очевидно, что моя цель – быть важным и проводить на поле максимально возможное количество минут. Я работаю для этого каждый день.

«Пока еще слишком рано говорить об этом. Как я уже сказал, я хочу играть, работать и регулярно получать игровое время. Дальше посмотрим, как все сложится", – сказал Асенсио для Movistar+.

В нынешнем сезоне Марко сыграл в 14 матчах Ла Лиги, в которых сумел забить 4 гола.

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