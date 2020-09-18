Асенсио взял в "Реале" номер Бэйла
Хавбек "Реала" Марко Асенсио в сезоне-2020/21 будет выступать под 11 номером.
Ранее с этим номером на спине играл в мадридском клубе вингер Гарет Бэйл, который продолжит карьеру в "Тоттенхэме".
20-й номер, под которым играл Асенсио, перешел Винисиусу Жуниору.
Не пропустите: Два игрока "Реала" прилетели в Лондон для оформления переходов в "Тоттенхэм" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
-
"Краснодар" забил 10 голов в двух матчах и вышел на первое место по голам в РПЛ
-
"МЮ" согласовал с защитником "Порту" Таллесом условия контракта
-
"Краснодар" грохнул "Химки" в РПЛ. В матче забито 9 голов
-
ФИФА одобрила изменения в правила, касающиеся выступления игроков за сборные
-
Официально: Бийол перешёл из ЦСКА в "Ганновер"
Лента новостей
-
"Бавария" начала сезон с разгрома. Забила восемь безответный голов "Шальке"
-
Асенсио взял в "Реале" номер Бэйла
-
Новиков взял на себя ответственность за вылет "Динамо" из Лиги Европы
-
Голкипер "Гамбурга" Поллерсбека стал игроком "Лиона"
-
Хавбек "Краснодара" Классон прокомментировал свой дубль в ворота "Химкам"
-
"Краснодар" забил 10 голов в двух матчах и вышел на первое место по голам в РПЛ
-
"МЮ" согласовал с защитником "Порту" Таллесом условия контракта
-
"Краснодар" грохнул "Химки" в РПЛ. В матче забито 9 голов
-
ПАОК проиграл "Атромитосу" перед матчем ЛЧ с "Краснодаром"
-
Роналду опубликовал фото с наградой лучшему бомбардиру от IFFHS
-
"Балтика" объявила о переходе воспитанника "Зенита" Дмитрия Плетнева
-
"Манчестер Сити" продлил контракт с Дойлом
-
Хавбек "Локомотива" Куликов оценил результаты команды в нынешнем сезоне
-
Суарес высказался о своем возможном переходе в "Ювентус"
-
ФИФА одобрила изменения в правила, касающиеся выступления игроков за сборные
-
Руководство "Динамо" пока не собирается увольнять Новикова
-
Клопп прокомментировал переход Алькантары в "Ливерпуль"
-
"Ливерпуль" интересуется нападающим "Вулверхэмптона"
-
Официально: Бийол перешёл из ЦСКА в "Ганновер"
-
"Тоттенхэм" готов продать пять игроков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14