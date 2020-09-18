Асенсио взял в "Реале" номер Бэйла

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Асенсио взял в "Реале" номер Бэйла

Хавбек "Реала" Марко Асенсио в сезоне-2020/21 будет выступать под 11 номером.

Ранее с этим номером на спине играл в мадридском клубе вингер Гарет Бэйл, который продолжит карьеру в "Тоттенхэме".

20-й номер, под которым играл Асенсио, перешел Винисиусу Жуниору.

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