Асенсио: "Я всегда стараюсь использовать то игровое время, которое мне отводится, по максимуму"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио прокомментировал кубковую игру с "Фуэнлабрадой" (2:0).

"Я всегда стараюсь использовать то игровое время, которое мне отводится, по максимуму. Мы знали, что сегодня нам будет нелегко. Соперник сыграл хорошо, но мы знали, что они устанут во втором тайме, и мы воспользовались этим. Мы довольны результатом", - сказал он.

Ответная игра пройдет 29 октября. | http://soccernews.ru