Асенсио забил свой четвертый гол "Эйбару", больше других команд в Ла Лиге

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле играет с "Эйбаром".

Один из мячей в этом поединке на счету полузащитника королевского клуба Марко Асенсио.

Хавбек забил свой четвертый гол в ворота баскского клуба в пяти матчах.

Стоит отметить, что 21-летний Асенсио забил "Эйбару" больше всего голов в Ла Лиге.

Не пропустите: Результативность "Реала" после восьми туров является худшей для клуба за последние 10 лет. | http://soccernews.ru