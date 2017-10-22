Асенсио забил свой четвертый гол "Эйбару", больше других команд в Ла Лиге

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Асенсио забил свой четвертый гол "Эйбару", больше других команд в Ла Лиге

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле играет с "Эйбаром".

Один из мячей в этом поединке на счету полузащитника королевского клуба Марко Асенсио.

Хавбек забил свой четвертый гол в ворота баскского клуба в пяти матчах.

Стоит отметить, что 21-летний Асенсио забил "Эйбару" больше всего голов в Ла Лиге.

Не пропустите: Результативность "Реала" после восьми туров является худшей для клуба за последние 10 лет. | http://soccernews.ru

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