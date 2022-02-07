Асенсио забил треть голов в своей карьере дальними ударами

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Асенсио забил треть голов в своей карьере дальними ударами

Фото твиттер "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио забил 58-й гол в профессиональной карьере.

26-летний футболист поразил ворота "Гранады", что позволило "сливочным" победить со счётом 1:0.

18 из 58 голов Асенсио были забиты ударами из-за пределов штрафной площади. Это 31 процент от общего числа.

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