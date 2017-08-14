Асенсио забил третий гол "Реала" в матче

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Асенсио забил третий гол "Реала" в матче

Марко Асенсио забил и сделал счет в матче 3:1 в пользу "Реала".

На 90-й минуте Асенсио ударом из далека поразил ворота каталонцев. | http://soccernews.ru

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