Асенсио забил впервые за 10 матчей, прервав свою самую длительную безголевую серию в "Реале"

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Асенсио забил впервые за 10 матчей, прервав свою самую длительную безголевую серию в "Реале"

В первом матче 1/4 финала Кубка Испании "Реал" на выезде победил "Леганес" со счетом 1:0.

Единственный мяч в самом конце поединка забил полузащитник королевского клуба Марко Асенсио.

Хавбек отличился впервые в последних 10 матчах, прервав свою самую длительную безголевую серию за все время выступлений за "Реал".

В этом сезоне 21-летний Асенсио провел 29 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: На последних минутах "Реал" дожимает "Леганес" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании. | http://soccernews.ru

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