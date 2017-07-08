Асенсио заинтересовались два английских гранда

Вингером мадридского "Реала" Марко Асенсио заинтересовались сразу два английских топ-клуба, информирует Express.

По сведениям издания, с королевским клубом о возможности трансфера 21-летнего футболиста связались лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль". Однако королевский клуб вряд ли будет готов расстаться со своим игроком ввиду того, что в его услугах заинтересован главный тренер команды Зинедин Зидан.

В завершившемся сезоне Асенсио забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 38 матчах за "Реал".

Напомним, Перес намерен увеличить сумму отступных за Асенсио до сумасшедшего размера. | soccernews.ru