Асенсио заинтересовались два английских гранда

Теги реал мадридмарко асенсиоливерпульзинедин зиданарсенал лондон

Асенсио заинтересовались два английских грандаВингером мадридского "Реала" Марко Асенсио заинтересовались сразу два английских топ-клуба, информирует Express.

По сведениям издания, с королевским клубом о возможности трансфера 21-летнего футболиста связались лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль". Однако королевский клуб вряд ли будет готов расстаться со своим игроком ввиду того, что в его услугах заинтересован главный тренер команды Зинедин Зидан.

В завершившемся сезоне Асенсио забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 38 матчах за "Реал".

Напомним, Перес намерен увеличить сумму отступных за Асенсио до сумасшедшего размера. | soccernews.ru

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5 Арсенал Лондон 38 75
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